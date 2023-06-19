«Финам» предоставит россиянам доступ к торгам на биржах Китая

«Финам» первым в РФ предоставит российским квалифицированным инвесторам доступ к торгам на биржах материкового Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент-председатель правления «Финама» Владислав Кочетков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о планах холдинга.

По его словам, инвесторы получат доступ к китайским государственным и корпоративным бондам до конца июня 2023 года.

«Там уже все готово, остались небольшие внутренние формальности. Акции - до конца лета», - подчеркнул Кочетков.

Он рассказал, что несколько российских брокерских компаний представлены на Гонконгской бирже, но основные площадки континентального Китая - это Шанхай и Шеньчжень, и там «Финам» будет первым.

Для покупки бумаг на китайских биржах можно будет сразу завести юани, а можно рубли, которые затем конвертируют в китайскую валюту. Сделки будут проводиться в юанях.

Кочетков рассказал, что китайские компании с высоким рейтингом, выпускающие ценные бумаги, торгуются с доходностью примерно в шесть-семь процентов годов, что в несколько раз выше доходов по юаневым депозитам некоторых российских банков.

В «Финаме» подчеркнули, что доступ к сделкам предоставляется только квалифицированным инвесторам.

В марте управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» получила статус квалифицированного институционального иностранного инвестора QFII в Китае. Этот статус позволяет открывать депозиты и брокерские счета на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.