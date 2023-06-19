«Вкусно — и точка» поднимает цены на почти все меню своего кафе. Рост составит на 5–8%, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, нововведения вступят в силу с 26 июня.

«Многое там станет дороже», — говорится в публикации.

Цена чизкейка в ресторанах сети повысится со 175 до 185 рублей. Обычные круассаны вырастут в цене с 99 до 109 рублей, а круассаны с ветчиной и сыром — со 139 до 150 рублей.

Стоимость напитков не изменится, пишет канал. Подчеркивается, что стоимость продукции повысится в связи с ростом себестоимости продуктов.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» намерена запустить на фабрике по изготовлению картофеля фри производство картофельных оладушков — хашбраунов. Дорожная карта по строительству фабрики уже есть, как есть и четкое понимание того, что именно должно быть сделано.