Coca-Cola купит производителя водки

Европейское подразделение американской компании The Coca-Cola Company Coca-Cola HBC намерено приобрести финское дочернее общество нидерландской компании Brown-Forman, которое владеет брендом водки Finlandia. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление швейцарской "дочки" The Coca-Cola Company.

Сумма покупки составит $220 млн. Реализация данной сделки должна завершиться "во второй половине 2023 года" и позволит швейцарской компании "диверсифицировать [производство и сбыт] премиального крепкого алкоголя", поясняет агентство.