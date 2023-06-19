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Reuters: Coca-Cola HBC намерена купить производителя водки Finlandia

Европейское подразделение американской компании The Coca-Cola Company Coca-Cola HBC намерено приобрести финское дочернее общество нидерландской компании Brown-Forman, которое владеет брендом водки Finlandia. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление швейцарской "дочки" The Coca-Cola Company.

Coca-Cola купит производителя водки
© ТАСС

Сумма покупки составит $220 млн. Реализация данной сделки должна завершиться "во второй половине 2023 года" и позволит швейцарской компании "диверсифицировать [производство и сбыт] премиального крепкого алкоголя", поясняет агентство.

Выпуск водки Finlandia начался в 1970 году. В настоящее время она занимает лидирующие позиции в странах Центральной и Восточной Европы в своей категории, утверждает агентство.

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