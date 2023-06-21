В РАН призвали готовиться к дистанционному отключению газовых турбин в РФ

«Такой риск есть [дистанционного отключения оборудования — прим. ГМ]. Есть кейсы, когда удалённо отключали различное технологическое и сопутствующее оборудование. И на местах как-то люди это решают: можно взламывать систему и так далее. Нужно готовиться к тому, что какое-то оборудование будет удалённо выключено. Софт надо заново писать под каждое оборудование. Это касается не только турбин, но и всего оборудования — даже все западные автомобили имеют свой софт, и в теории можно автомобили заглушить, придётся взламывать и что-то с этим делать.



Я думаю, что критических ситуаций аварийных быть не должно, но риск повысился. У нас в электроэнергетике есть запас мощностей, по-хорошему надо перестраиваться, потому что нас хотят отключить от всех западных технологий вдолгую. Поэтому в отрасли надо вводить новые правила функционирования и вообще рынка, осуществления инвестиций и выбора оборудования».