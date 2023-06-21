В РАН призвали готовиться к дистанционному отключению газовых турбин в РФ

В РАН призвали готовиться к дистанционному отключению импортных газовых турбин в РФ
По информации «Коммерсантъ», General Electric прекратила обслуживать оборудование в России.
Компания без объяснения причин закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей для турбин, говорится в публикации.
Российской энергетике надо переключаться на отечественное оборудование, так как риск его дистанционного отключения вырос. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил завлабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.
«Такой риск есть [дистанционного отключения оборудования — прим. ГМ]. Есть кейсы, когда удалённо отключали различное технологическое и сопутствующее оборудование. И на местах как-то люди это решают: можно взламывать систему и так далее. Нужно готовиться к тому, что какое-то оборудование будет удалённо выключено. Софт надо заново писать под каждое оборудование. Это касается не только турбин, но и всего оборудования — даже все западные автомобили имеют свой софт, и в теории можно автомобили заглушить, придётся взламывать и что-то с этим делать.
Я думаю, что критических ситуаций аварийных быть не должно, но риск повысился. У нас в электроэнергетике есть запас мощностей, по-хорошему надо перестраиваться, потому что нас хотят отключить от всех западных технологий вдолгую. Поэтому в отрасли надо вводить новые правила функционирования и вообще рынка, осуществления инвестиций и выбора оборудования».
ЕС и США пока не вводили прямых санкций на поставку в Россию компонентов для газовых турбин, в том числе критических деталей для горячего тракта. «Коммерсантъ» пишет, что объём мощностей энергоблоков с импортными турбинами разных марок в России оценивается в 25 ГВт, а доля их выработки составляет 17%.