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Выручка российских компаний в 2022 году превысила квадриллион рублей

Выручка российских организаций за 2022 год составила 1,3 квадриллиона рублей (рост 93,59%), что почти в два раза больше выручки 2021 года - 665 триллионов рублей. Это следует из статистики, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей
© ТАСС

Ранее на опубликованные данные обратило внимание издание РБК. Как сообщает газета, выручка компаний впервые в истории России превысила порог в квадриллион рублей.

"Рост доходов <...> обусловлен ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги", - объясняется в статистике ведомства.

При этом прибыль организаций в 2022 году увеличилась только на 5,83%, составив 31,1 трлн рублей (в 2021 году прибыль составляла 29,4 трлн рублей).

"Рост налоговой базы <...> обусловлен увеличением прибыли организаций нефтегазового сектора экономики в результате роста средних фактических цен реализации природного газа на экспорт", - поясняет ФНС.

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