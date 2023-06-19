Тельман Исмаилов ответил на сообщения о «покупке» убежища в Черногории

Бизнесмен Тельман Исмаилов прокомментировал сообщения о «покупке» убежища в Черногории
Предприниматель Тельман Исмаилов заявил, что не давал деньги для того, чтобы получить политическое убежище в Черногории. Об этом пишет азербайджанский портал Haqqin со ссылкой на местные СМИ.
Ранее представители коалиционной партии «За будущее Черногории» обвинили бизнесмена в том, что он якобы заплатил $5 млн за то, чтобы ему предоставили убежище в балканской стране.
Исмаилов отметил, что в цивилизованном мире люди подают иски в суд за клевету и оговоры. Он добавил, что пока не планирует предпринимать подобные действия.
Вместе с тем, уточнил бизнесмен, он считает необходимым прокомментировать соответствующие публикации в СМИ.
По его словам, власти республики в октябре 2021 года предоставили ему убежище в установленном законом порядке, на основе представленных в Управление по делам убежища Черногории документов.