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Airbus объявила о рекордном в истории заказе от индийского перевозчика на 500 самолетов

Европейская авиастроительная корпорация Airbus объявила о рекордном историческом заказе от индийского бюджетного перевозчика IndiGo на 500 самолетов. Это произошло в день открытия Парижского авиасалона в понедельник, сообщает Reuters.

Airbus объявила о рекордном в истории заказе от индийского перевозчика
© globallookpress.com

Многомиллиардная сделка по узкофюзеляжным самолетам является крупнейшей по количеству самолетов за всю историю. Она превосходит предварительную покупку Air India 470 лайнеров в начале этого года. Два крупнейших перевозчика Индии готовятся к резкому увеличению спроса на региональные перевозки. Сделка последовала за многими месяцами переговоров.

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"Это только начало, впереди еще много интересного. С ростом (экономики) Индии и ростом индийского авиационного рынка сейчас самое подходящее время для размещения этого заказа", - заявил генеральный директор Airbus Питер Элберс.

Самолет будет поставлен перевозчику IndiGo между 2030 и 2035 годами.

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