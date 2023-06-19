Airbus объявила о рекордном в истории заказе от индийского перевозчика

Европейская авиастроительная корпорация Airbus объявила о рекордном историческом заказе от индийского бюджетного перевозчика IndiGo на 500 самолетов. Это произошло в день открытия Парижского авиасалона в понедельник, сообщает Reuters.

Многомиллиардная сделка по узкофюзеляжным самолетам является крупнейшей по количеству самолетов за всю историю. Она превосходит предварительную покупку Air India 470 лайнеров в начале этого года. Два крупнейших перевозчика Индии готовятся к резкому увеличению спроса на региональные перевозки. Сделка последовала за многими месяцами переговоров.