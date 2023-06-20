Apple подала в суд на организацию за логотип с яблоком

Американская компания Apple, известная по логотипу с надкушенным яблоком с отсылкой к библейской истории об Адаме и Еве, подала в швейцарский суд иск на организацию Fruit Union Suisse, которая помогает фермерам страны. Как сообщает журнал Wired, поводом стал логотип с красным яблоком.

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На протяжении большей части своей 111-летней истории красное яблоко с белым крестом было логотипом Fruit Union Suisse. В настоящее время Apple с помощью иска пытается получить все права интеллектуальной собственности на изображения яблок в Швейцарии.

«Нам трудно это понять, потому что они не пытаются защитить свое надкушенное яблоко. Их цель на самом деле состоит в том, чтобы владеть правами на целое яблоко, которое для нас является чем-то действительно почти универсальным», — отметил директор Fruit Union Suisse Джимми Мариетоз.

По данным Wired, попытки Apple защитить товарный знак в Швейцарии восходят к 2017 году, когда технологический гигант из Купертино подал заявку в Швейцарский институт интеллектуальной собственности с запросом прав на реалистичное черно-белое изображение сорта яблок Гренни Смит.

Институт частично удовлетворил просьбу Apple осенью 2022 года. По решению регулятора Apple может иметь права, относящиеся только к некоторым технологическим товарам. После этого Apple подала апелляцию.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, Apple обращалась с подобными требованиями к десяткам регуляторов из разных стран мира с переменным успехом.