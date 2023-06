Apple подала в суд на организацию за логотип с яблоком

В марте 2021 года Apple проиграла компании Swatch в суде право на знаменитую фразу Стива Джобса — «И еще кое-что» (One more thing). Еще в 2015 году компания Swatch, занимающаяся производством часов, подала заявку на регистрацию международной торговой марки One more thing. Apple усмотрела в этом акт недобросовестной конкуренции и обратилась в суд, чтобы разрешить конфликт.