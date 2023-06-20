General Electric прекратила обслуживать газовые турбины в России

General Electric (GE) с 19 июня после введения расширенных санкций США прекратила обслуживать в России газовые турбины на ТЭС. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, компания без объяснения причин закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей для турбин GE и Alstom. Кроме того, компания также прекратила сервисное обслуживание газовых турбин на российских ТЭС. Газета напоминает, что ЕС и США пока не вводили прямых санкций на поставку в РФ компонентов для газовых турбин, в том числе критических запчастей для горячего тракта. "Коммерсанту" не предоставили комментариев в General Electric.

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В генерирующей компании "Т Плюс" рассказали изданию, что эта ситуация не стала шоковой.

"Решение о полном прекращении сотрудничества со стороны западных коллег ожидаемое. Компания пока обеспечена необходимыми запчастями, но рассматривает возможность локализации производства и сервиса", - рассказали в компании.

"Юнипро" отметила "Коммерсанту", что изучает вопрос, а компания "ЭЛ5-Энерго" никак не прокомментировали ситуацию. "Интер РАО" отметила, что "Русские газовые турбины" (РГТ, СП "Интер РАО" и GE) локализует производство запчастей для турбин GE и оказывает сервисные услуги в рамках уже заключенных договоров.