Названа причина роста цен в ресторанах России

Российские рестораны в июне подняли цены на блюда в меню в среднем на 10% из-за повышения стоимости импортных продуктов. Об этом рассказали «Известиям» в Федерации отельеров и рестораторов РФ.

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По данным рестораторов, подорожание по некоторым категориям доходит до 35%, в частности, выросли в цене оливковое масло, соусы, морепродукты, уксусы, а также паста тахини.

«Повысились цены на ряд импортных товаров, например, на мраморную говядину, которую перестали поставлять зарубежные компании. Аналогичная ситуация с магаданской креветкой — объем вылова уменьшился, а цены выросли. В нашей сети мы поднимаем цены на креветки на 20%», — пояснил вице-президент ФРиО, владелец франшизы сети «Мясо и Рыба» Сергей Миронов.

При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что рестораны стараются поднимать цены медленно, чтобы для гостей эта мера была не так ощутима, и убирают из меню те блюда, которые на выходе будут стоить слишком дорого.

Однако подорожание блюд может отпугнуть посетителей, поскольку рестораны за год уже несколько раз повышали цены. По информации ФРиО, в 2022 году этот рост в среднем составил 15–20% и в текущем году он продолжается.