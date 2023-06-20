Названа причина роста цен в ресторанах России
Российские рестораны в июне подняли цены на блюда в меню в среднем на 10% из-за повышения стоимости импортных продуктов. Об этом рассказали «Известиям» в Федерации отельеров и рестораторов РФ.
По данным рестораторов, подорожание по некоторым категориям доходит до 35%, в частности, выросли в цене оливковое масло, соусы, морепродукты, уксусы, а также паста тахини.
«Повысились цены на ряд импортных товаров, например, на мраморную говядину, которую перестали поставлять зарубежные компании. Аналогичная ситуация с магаданской креветкой — объем вылова уменьшился, а цены выросли. В нашей сети мы поднимаем цены на креветки на 20%», — пояснил вице-президент ФРиО, владелец франшизы сети «Мясо и Рыба» Сергей Миронов.
При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что рестораны стараются поднимать цены медленно, чтобы для гостей эта мера была не так ощутима, и убирают из меню те блюда, которые на выходе будут стоить слишком дорого.
Однако подорожание блюд может отпугнуть посетителей, поскольку рестораны за год уже несколько раз повышали цены. По информации ФРиО, в 2022 году этот рост в среднем составил 15–20% и в текущем году он продолжается.
Ранее стало известно, что сеть общепита «Вкусно — и точка» поднимает с 26 июня цены на почти все меню. Рост составит на 5–8%. Так, цена чизкейка в кафе сети повысится со 175 до 185 рублей. Обычные круассаны вырастут в цене с 99 до 109 рублей, а круассаны с ветчиной и сыром — со 139 до 150 рублей.