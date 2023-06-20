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В Минцифры указали на возвращение айтишников в Россию

Отдельной программы для возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, так как айтишники самостоятельно активно возвращаются в страну. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

В Минцифры указали на возвращение айтишников в Россию
© Газета.ru

«Хорошая новость — пока мы работали, они (IT-специалисты. — «Газета.Ru») начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра достаточно значимая. Такой отдельной программы — не потребовалось», — отметил министр на форуме «CNews кейсы».

По словам главы ведомства, в результате программа «обратной релокации» для IT-специалистов, которая обсуждалась в Минцифры в 2022 году, не потребовалась. Шадаев добавил, что тренд на возвращение подтвердили и ряд российских IT-компаний.

Министр анонсировал, что через одну-две недели ведомство представит более полные данные о том, сколько специалистов уже вернулись в страну.

В апреле замглавы Минцифры Максим Паршин заявлял, что зарплаты IT-специалистов в России за минувший год выросли на 19%. Вместе с тем он признал «колоссальный дефицит» кадров в этой сфере.

Опрос консалтинговой компании «Яков и партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter, проведенный в апреле, показал, что работодатели в России чувствуют нехватку IT-кадров. При этом наиболее дефицитные навыки — программирование и веб-программирование.

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