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Компания OZON с 3 июля будет взимать плату с продавцов подделок и реплик

С продавцов, пытающихся реализовать на OZON подделки, реплики и другие запрещённые товары, с 3 июля, помимо блокировки данной продукции, будет также взиматься плата.

Ozon начнет взимать плату с продавцов подделок и реплик
© РИА Новости

«С 3 июля при блокировке товаров OZON будет также взимать плату с недобросовестных продавцов за размещение запрещённых товаров. По правилам площадки, к ним относятся подделки, реплики и другая продукция, запрещённая к продаже законодательством России», — цитирует РИА Новости сообщение.

Как уточняется, взыскания коснутся как уже размещённых на площадке запрещённых товаров, так и нарушений при первичной модерации.

Продавцы смогут оспорить решение маркетплейса в течение семи дней.

Ранее замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов допустил дополнительное регулирование сферы e-commerce в случае, если ситуация с маркетплейсами будет накаляться.

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