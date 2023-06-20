Ozon начнет взимать плату с продавцов подделок и реплик

«С 3 июля при блокировке товаров OZON будет также взимать плату с недобросовестных продавцов за размещение запрещённых товаров. По правилам площадки, к ним относятся подделки, реплики и другая продукция, запрещённая к продаже законодательством России», — цитирует РИА Новости сообщение.