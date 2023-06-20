Ozon начнет взимать плату с продавцов подделок и реплик

Онлайн-ретейлер Ozon с 3 июля при блокировке подделок, реплик и других запрещенных товаров намерен начать штрафовать продавцов, разместивших их на площадке. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы компании пишет ТАСС.

Эта мера будет распространена не только на товары при первичной модерации, но и на уже присутствующие на маркетплейсе. По правилам площадки, к запрещенным товарам относятся в том числе и те, на которых отсутствует маркировка «18+», а также подделки, реплики и «другая продукция, запрещенная к продаже законодательством РФ».

«Эта мера позволит дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правил маркетплейса. Как следствие, это повысит лояльность и доверие покупателей к площадке», - пояснили в пресс-службе Ozon.

При этом решение о штрафе можно будет оспорить, но в этот период товары будут скрыты от покупателей.

В компании отметили, что используются модели с применением машинного обучения для проверки размещенных товаров, а также заранее запрашиваются документы на них. Такая политика принесла результаты, и «за первые три месяца 2023 года обнаружено и скрыто на 82% меньше запрещенных товаров, чем в IV квартале 2022 года».