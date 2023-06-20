Ozon начнет взимать плату с продавцов подделок и реплик

Ozon объявил о намерении штрафовать продавцов за подделки
Онлайн-ретейлер Ozon с 3 июля при блокировке подделок, реплик и других запрещенных товаров намерен начать штрафовать продавцов, разместивших их на площадке. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы компании пишет ТАСС.
Эта мера будет распространена не только на товары при первичной модерации, но и на уже присутствующие на маркетплейсе. По правилам площадки, к запрещенным товарам относятся в том числе и те, на которых отсутствует маркировка «18+», а также подделки, реплики и «другая продукция, запрещенная к продаже законодательством РФ».
«Эта мера позволит дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правил маркетплейса. Как следствие, это повысит лояльность и доверие покупателей к площадке», - пояснили в пресс-службе Ozon.
При этом решение о штрафе можно будет оспорить, но в этот период товары будут скрыты от покупателей.
В компании отметили, что используются модели с применением машинного обучения для проверки размещенных товаров, а также заранее запрашиваются документы на них. Такая политика принесла результаты, и «за первые три месяца 2023 года обнаружено и скрыто на 82% меньше запрещенных товаров, чем в IV квартале 2022 года».
Ранее стало известно, что компания Ozon планирует уже осенью этого года выйти на рынок Армении. Маркетплейс откроет продажи, ориентированные на местных жителей. Таким образом, Армения станет четвертой страной СНГ, где будет представлен Ozon. При этом компания будет работать на базе собственной логистической инфраструктуры.