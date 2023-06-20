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На «Авито» появился раздел с российскими брендами

Платформа «Авито» сообщила о запуске специального раздела с одеждой, обувью и аксессуарами российских марок. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.

На «Авито» появился раздел с российскими брендами
© globallookpress.com

Отмечается, что для старта проекта площадка отобрала первые 30 брендов, как уже известных на рынке, таких как Cocos, Fakoshima, 404 Not Found, You Wanna, так и небольших локальных марок.

В разделе будут представлены в том числе эксклюзивные коллекции и товары, которых нет на других площадках, говорится в заявлении.

По словам руководителя макрокатегории lifestyle в компании Алексея Козловского, «Авито» намерена оказать всестороннюю поддержку по запуску бизнеса на платформе для дизайнеров-участников. Он указал на необходимость в предоставлении новых возможностей российским производителям и талантливым дизайнерам.

Подчеркивается, что бренды, которые были отобраны для пилотного проекта, раньше не появлялись на платформе. Их подбирали в партнерстве с Институтом развития индустрии моды Beinopen, говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что специализирующиеся на продаже спортивных товаров компании начали запускать собственные марки на фоне ухода из России большинства международных брендов и проблем с параллельным импортом.

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