На «Авито» появился раздел с российскими брендами

Платформа «Авито» сообщила о запуске специального раздела с одеждой, обувью и аксессуарами российских марок. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что для старта проекта площадка отобрала первые 30 брендов, как уже известных на рынке, таких как Cocos, Fakoshima, 404 Not Found, You Wanna, так и небольших локальных марок.

В разделе будут представлены в том числе эксклюзивные коллекции и товары, которых нет на других площадках, говорится в заявлении.

По словам руководителя макрокатегории lifestyle в компании Алексея Козловского, «Авито» намерена оказать всестороннюю поддержку по запуску бизнеса на платформе для дизайнеров-участников. Он указал на необходимость в предоставлении новых возможностей российским производителям и талантливым дизайнерам.

Подчеркивается, что бренды, которые были отобраны для пилотного проекта, раньше не появлялись на платформе. Их подбирали в партнерстве с Институтом развития индустрии моды Beinopen, говорится в сообщении.