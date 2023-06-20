Оценены шансы возврата SSJ мексиканской Interjet в Россию
Возврат самолетов SSJ100 мексиканской авиакомпании Interjet неосуществим. Об этом заявили в пресс-службе «Иркутск», передает «Прайм».
Ранее стало известно, что признанная банкротом Interjet выставила на торги запчасти для Airbus и SSJ100. Перевозчик приобрел 22 самолета из России, но все они утратили летную годность. На данный продаются только запчасти, SSJ находятся в залоге у консорциума банков с участием ВЭБа.
В «Иркутске» отметили, что до введения ограничений рассматривался возврат части самолетов или комплектующих, но этому мешала процедура банкротства компании.
«После введения санкций это уже юридически невозможно, а учитывая сроки, которые прошли с момента прекращения эксплуатации, возврат технически и юридически неосуществим», — добавили там.
Также в пресс-службе «Иркутска» напомнили, что их специалисты оценивали техническое состояние самолетов Interjet в 2019 году и тогда восстановить летную годность можно было для части судов, но с несоизмеримыми затратами. В настоящее же время восстановить их «практически невозможно».