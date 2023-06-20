$84.23+0.2592.07+0.28

Оценены шансы возврата SSJ мексиканской Interjet в Россию

Возврат самолетов SSJ100 мексиканской авиакомпании Interjet неосуществим. Об этом заявили в пресс-службе «Иркутск», передает «Прайм».

Оценены шансы возврата SSJ мексиканской Interjet в Россию
© ТАСС

Ранее стало известно, что признанная банкротом Interjet выставила на торги запчасти для Airbus и SSJ100. Перевозчик приобрел 22 самолета из России, но все они утратили летную годность. На данный продаются только запчасти, SSJ находятся в залоге у консорциума банков с участием ВЭБа.

В «Иркутске» отметили, что до введения ограничений рассматривался возврат части самолетов или комплектующих, но этому мешала процедура банкротства компании.

«После введения санкций это уже юридически невозможно, а учитывая сроки, которые прошли с момента прекращения эксплуатации, возврат технически и юридически неосуществим», — добавили там.

Также в пресс-службе «Иркутска» напомнили, что их специалисты оценивали техническое состояние самолетов Interjet в 2019 году и тогда восстановить летную годность можно было для части судов, но с несоизмеримыми затратами. В настоящее же время восстановить их «практически невозможно».

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители