Запуск рейсов Red Wings в Грузию отложен на неопределенный срок

Запуск рейсов российской авиакомпании Red Wings в Грузию отложен на неопределенный срок. Как сообщает газета «Известия», перевозчику до сих пор не удалось получить разрешение на полеты от Минтранса России.

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«У нас все согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе Red Wings подтвердили информацию, заявив, что сейчас ждут разрешения от Минтранса РФ.

Напомним, что 15 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также ввел безвизовый режим для грузинских граждан. Изначально Red Wings планировала начать полеты с 2 июня по направлениям Сочи — Тбилиси и Москва — Кутаиси. По первому направлению были заявлены два перелета в неделю, по второму — три перелета в неделю.