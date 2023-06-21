Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что республика в 2023 году рассчитывает получить от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов не менее 1,9 миллиарда рублей. Об этом он сказал на сессии парламента.

Константинов уточнил, что все полученные средства от продажи такого имущества поступят в бюджет Республики Крым.

Ранее Константинов сообщал, что в Крыму национализировали до 700 объектов, принадлежавших украинским политикам, бизнесменам и олигархам.