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У Google в России забрали все деньги

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в апреле 2023 года перевела со счетов российского юрлица Google (ООО «Гугл») все денежные средства на свой депозит в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает «Интерфакс».

У Google в России забрали все деньги
© globallookpress.com

В материалах ООО «Гугл» указано, что в 2022 году приставы забрали с его счетов еще 10,3 миллиарда рублей и на 31 декабря остаток денежных средств и их эквивалентов там составлял 375,5 млн рублей. Его и коснулись обеспечительные меры.

С конца 2021 года за неоднократное нарушение российского законодательства на Google дважды накладывали оборотные штрафы общей суммой более 29 миллиардов рублей. Помимо этого, миллионные штрафы назначались компании за неудаление запрещенной информации, в том числе с YouTube.

Самый крупный из них ООО «Гугл» получило в июле 2022 года. За повторный отказ удалить запрещенный и признанный недостоверным контент мировой суд Таганского района Москвы наложил на компанию штраф в 21,77 миллиарда рублей.

Чуть ранее, в июне того же года, ООО «Гугл» инициировало собственное банкротство. 12 сентября арбитраж ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

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