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Wildberries начал тестировать беспилотные грузовики

Wildberries начал тестирование автономных электрических грузовиков в распределительном центре в Московской области. Самоуправляемые автомобили развернуты в Электростали, а маршрут движения контролирует инженер-оператор.

Wildberries начал тестировать беспилотные грузовики
© ferra.ru

По мнению компании, использование автономных грузовиков на начальном этапе способно удвоить скорость перемещения продукции на складе. В будущем эта технология может значительно сократить время доставки для клиентов.

В настоящее время эти электрогрузовики способны перевозить более 50 000 единиц различной продукции, включая крупногабаритные товары. Грузоподъемность каждого автомобиля составляет две тонны.

После завершения этапа тестирования Wildberries может расширить использование автономных грузовиков для транспортировки товаров между несколькими логистическими центрами. Компания также изучает возможность внедрения автономной доставки грузов на дальние расстояния.

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