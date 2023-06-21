Wildberries начал тестировать беспилотные грузовики

Wildberries начал тестирование автономных электрических грузовиков в распределительном центре в Московской области. Самоуправляемые автомобили развернуты в Электростали, а маршрут движения контролирует инженер-оператор.

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По мнению компании, использование автономных грузовиков на начальном этапе способно удвоить скорость перемещения продукции на складе. В будущем эта технология может значительно сократить время доставки для клиентов.

В настоящее время эти электрогрузовики способны перевозить более 50 000 единиц различной продукции, включая крупногабаритные товары. Грузоподъемность каждого автомобиля составляет две тонны.