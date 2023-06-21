$84.25+0.0192.00-0.07

Кизлярский коньячный завод вышел на рынок Израиля

Кизлярский коньячный завод продолжает работать с зарубежными рынками. С июля этого года продукция республиканского производителя появится во всех торговых точках Израиля, информирует пресс-служба компании.

Кизлярский коньячный завод вышел на рынок Израиля
© ТАСС

Уточняют, что в рамках контракта заказчик получит популярные в России и за ее пределами бренды «Кизлярский марочный», «Лезгинка», «Дагестан» и виноградную водку «Кизлярка». Первую партию в количестве больше 10 000 бутылок уже доставляют в Израиль.

«В данный момент высокие темпы производства и реализации продукции позволяют предприятию “Кизлярский коньячный завод” оставаться в топ-10 лидеров на рынке коньяка и бренди России, являясь единственной государственной организацией на рынке коньяка и единственным производителем традиционного коньяка полного цикла», – дал комментарий гендиректор компании Евгений Дружинин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители