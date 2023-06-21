Кизлярский коньячный завод вышел на рынок Израиля

Кизлярский коньячный завод продолжает работать с зарубежными рынками. С июля этого года продукция республиканского производителя появится во всех торговых точках Израиля, информирует пресс-служба компании.

Уточняют, что в рамках контракта заказчик получит популярные в России и за ее пределами бренды «Кизлярский марочный», «Лезгинка», «Дагестан» и виноградную водку «Кизлярка». Первую партию в количестве больше 10 000 бутылок уже доставляют в Израиль.