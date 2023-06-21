Путин разрешил продажу дочерней компании J&T Banka
Компания «Бюрократ» приобретет акции «Джей энд Ти Банка», который контролируют чешские J&T Banka и J&T Finance Group. Соответствующее постановление подписал президент России Владимир Путин.
«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Бюрократ" сделок по приобретению 127,03 тысяч обыкновенных акций "Джей энд Ти банк" (акционерное общество), принадлежащих J&T Banka, и 70 тысяч привилегированных акций указанного акционерного общества, принадлежащих J&T Finance Group», — говорится в документе.
Напомним, что в августе 2022 года Путин запретил проводить операции нерезидентам по продаже акций или долей в кредитных организациях РФ без специального разрешения. Покупка «Джей энд Ти Банка» стала второй такой сделкой. До этого в ноябре 2022 года с разрешения Путина была организована передача автокредитного «РН-Банка» «АвтоВАЗу».