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Путин разрешил продажу дочерней компании J&T Banka

Компания «Бюрократ» приобретет акции «Джей энд Ти Банка», который контролируют чешские J&T Banka и J&T Finance Group. Соответствующее постановление подписал президент России Владимир Путин.

Путин разрешил продажу дочерней компании J&T Banka
© РИА Новости

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Бюрократ" сделок по приобретению 127,03 тысяч обыкновенных акций "Джей энд Ти банк" (акционерное общество), принадлежащих J&T Banka, и 70 тысяч привилегированных акций указанного акционерного общества, принадлежащих J&T Finance Group», — говорится в документе.

Напомним, что в августе 2022 года Путин запретил проводить операции нерезидентам по продаже акций или долей в кредитных организациях РФ без специального разрешения. Покупка «Джей энд Ти Банка» стала второй такой сделкой. До этого в ноябре 2022 года с разрешения Путина была организована передача автокредитного «РН-Банка» «АвтоВАЗу».

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