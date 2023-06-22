Суд запретил Siemens оспаривать договор о ремонте «Ласточек»

Немецкому концерну Siemens AG теперь запрещено оспаривать в немецких судах обязанность заниматься техобслуживанием и ремонтом 294 электропоездов «Ласточка». Соответствующее решение вынес арбитражный суд Москвы, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на документ.

Так, компании Siemens Aktiengesellschaft нельзя инициировать и продолжать судебные разбирательства в Высшем земельном суде Берлина Федеративной Республики Германия, Высшем земельном суде Мюнхена Федеративной Республики Германия, Верховном земельном суде Баварии Федеративной Республики Германия по всем спорам, вытекающим из договора от 07.09.2011 г. № 1025 о техническом обслуживании и ремонте 294 электропоездов.

До этого суд запретил инициировать судебное разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии по спорам в рамках этого договора.