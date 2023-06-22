«Вкусно - и точка» запустила новую доставку в регионах

Сеть «Вкусно - и точка» запустила доставку заказов в регионах в своем мобильном приложении. Об этом сообщает «Прайм».

К 22 июня доставка стала доступна в 122 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. До конца года доставка будет доступна во всех регионах, где есть рестораны «Вкусно - и точка».

Вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно - и точка» Дарья Назаркина заявила, что в компании рассчитывают на увеличение объема и частоты заказов.

«Уже сейчас средний чек заказов с использованием доставки из приложения в 2,5 раза выше, чем на основном прилавке», - подчеркнула она.

Ранее появилась возможность доставки блюд «Вкусно - и точка» через сервисы партнеров сети.

В мае 2022 года стало известно о решении McDonald’s окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из франчайзи компании.

Американская компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню. В «ВиТ» заявляли, что сеть продолжит сотрудничать с российскими поставщиками McDonald’s.