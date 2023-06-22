Роскомнадзор включил в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению", еще 12 иностранных провайдеров хостинга. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению", - говорится в сообщении.

В список компаний, которые теперь подлежат приземлению, вошли Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а также Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

1 июля 2021 года был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации".