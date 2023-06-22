Некоторым сотрудникам Gloria Jeans выплатили по миллиону рублей

Владелец компании Gloria Jeans Владимир Мельников заявил, что сотрудникам, проработавшим в ней по 10 лет, выплатят по миллиону рублей после вычета налогов. Об этом сообщает Forbes.

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В счет 10 лет не шел декретный отпуск. Всего премии получили 2557 сотрудников или 17% занятых в компании, независимо от страны и юрлица, в которых они работают.

"Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах — везде, где есть "Глория Джинс". И я хочу сказать искреннее "спасибо" каждому из вас", - заявил бизнесмен.

По словам Мельникова, такой подарок он сделал сотрудникам из-за тайного обещания, данного Богу.