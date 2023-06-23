«Нафтогаз» подал иск о принудительном взыскании с России $5 млрд

Украинской компанией «Нафтогаз» было подано ходатайство в окружной суд округа Колумбия США о взыскании с России $5 млрд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

По словам главы «Нафтогаза» Алексея Чернышова, поскольку российская сторона «добровольно не выплатила средства "Нафтогазу"», компания намерена использовать «все доступные механизмы» для взыскания этих средств. Он уточнил, что выплата Россией предусмотрена арбитражным решением.

Согласно решению суда в Гааге, России необходимо выплатить $5 млрд компенсаций «Нафтогазу» за объекты в Крыму, которые государственная компания потеряла в связи с вхождением полуострова в состав РФ весной 2014 года.

Причем сумма должна равняться справедливой рыночной цене активов до момента их экспроприации.