В Кремле прокомментировали иск «Нафтогаза» по крымским активам

Россия будет защищать свои права по иску «Нафтогаза» на пять миллиардов долларов, сообщил 23 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Москва учтет все юридические аспекты, подчеркнул он.

«Будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», — сказал Песков.

Ранее в «Нафтогазе Украины» инициировали принудительное взыскание с России пять миллиардов долларов за активы в Крыму. В компании уточнили, что подали ходатайство о признании соответствующего решения Арбитражного трибунала в Гааге в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия.

В середине апреля в «Нафтогазе» заявили, что Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию украинской компании в таком размере. В суде информацию не прокомментировали.