В Кремле прокомментировали иск «Нафтогаза» по крымским активам

Песков: Россия будет защищать свои права по иску «Нафтогаза»
Россия будет защищать свои права по иску «Нафтогаза» на пять миллиардов долларов, сообщил 23 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Москва учтет все юридические аспекты, подчеркнул он.
«Будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», — сказал Песков.
Ранее в «Нафтогазе Украины» инициировали принудительное взыскание с России пять миллиардов долларов за активы в Крыму. В компании уточнили, что подали ходатайство о признании соответствующего решения Арбитражного трибунала в Гааге в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия.
В середине апреля в «Нафтогазе» заявили, что Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию украинской компании в таком размере. В суде информацию не прокомментировали.
Как отмечал в эфире радио Sputnik адвокат Павел Астахов, украинские власти рано радуются решению Арбитражного трибунала. Юрист напомнил, что Минюст России еще в 2016 году, когда «Нафтогаз» инициировал это разбирательство, заявил, что Москва не признает результаты этого дела. Он пояснил, что, поскольку Россия не обращалась к Арбитражному трибуналу с просьбой быть арбитром в конкретном споре, вынесенное решение не является обязательным к исполнению.