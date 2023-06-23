Оценен спад рынка беспилотников в связи с закрытием неба в России
Решение запретить полеты беспилотников в ряде регионов России значительным образом отразилось на развитии отрасли. Об этом заявил основатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране — компании «Геоскан» — Алексей Семенов, передает агентство «Прайм». Он оценил спад рынка примерно в 30%.
Гендиректор обратил внимание на то, что ранее прогнозировался рост показателя спроса. По его словам, некоторые компании отказываются от покупок, «потому что сейчас не видят смысла вкладываться».
Также специалист отметил, что беспилотники собрали большое количество информации, «которую трудно подделать». Как уточнил Семенов, ее настолько много, что внести туда изменения весьма проблематично.
Весной мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о запуске производства беспилотников. Он уточнил, что выпускать их будут на территории индустриального парка «Руднево». Его суммарная площадь - 120 тыс. кв. м. Градоначальник также отметил, что в парке уже в текущем году будут построены еще два корпуса.