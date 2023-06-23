«Детский мир» запустит бренд детской одежды вместо ушедшего из РФ

В «Детском мире» начнут развивать сеть детской одежды под брендом Lassie на базе финской Reima, покинувшей Россию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и HeadHunter.

Зимой 2023 года структура «Детского мира» АО ДМК получила 25 процентов российской структуры Reima.

В профиле компании Lassie на HeadHunter указано, что новую сеть откроют в третьем квартале 2023 года. Сначала будут открыты два магазина в Москве (ожидается, что это произойдет осенью), в будущем сеть планируют расширить до ста собственных и партнерских точек в разных городах. Сейчас товары Lassie доступны в интернет-магазине.

«Коммерсант» отмечает, что бренд под названием Lassie - также финский, он рассчитан на детей от двух до 14 лет и входит в Reima Group.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов рассказал «Коммерсанту», что спрос на монобрендовые магазины детской одежды сохраняется. Он назвал расходы на детскую одежду защищенной категорией трат, так как родители стараются не экономить на этом.

По данным «Чек Индекс», за первые два месяца 2023 года средний чек на товары для детей в российских магазинах вырос на 17 процентов, до 3,4 тысячи рублей.