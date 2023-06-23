Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для «Балтики»

"После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России, 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов… До момента завершения сделки пивоваренная компания "Балтика" продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников", - говорится в сообщении.