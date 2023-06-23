В ЕС высказались о переподключении Россельхозбанка к SWIFT

Евросоюз в принципе не рассматривает возможность переподключения Россельхозбанка к SWIFT, и ждет выполнения зерновой сделки без дополнительных условий. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при Евросоюзе.

"Россельхозбанк включен в санкционный список ЕС в ответ на российскую агрессию на Украине. Вопрос об отмене этих санкций в принципе не стоит до завершения конфликта. Что касается зерновой инициативы ООН, то она должна выполняться без дополнительных условий", - заявил дипломат, сославшись на "мировую продовольственную безопасность".

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Он отказался комментировать статистику, согласно которой в рамках этой инициативы основная часть зерна уходит в развитые западные страны.

"Внешнеполитическая служба ЕС обсуждала с представителями ООН ситуацию вокруг зерновой инициативы. Мы дали все необходимые разъяснения по санкционным режимам ЕС, которые не могут быть ослаблены до прекращения конфликта. ЕС рассматривает агрессию России против Украины в качестве первопричины проблем с экспортом продовольствия в мире", - заявил дипломат, отвечая на вопрос об обязательствах ООН гарантировать выполнения требований России о полном разблокировании российского аграрного экспорта как условие для функционирования зерновой сделки.

Он также повторил позицию Еврокомиссии, согласно которой санкции ЕС "напрямую не запрещают экспорт российского зерна и удобрений". "Что касается платежных инструментов, то данный конкретный банк не может являться единственным путем оплаты для российского аграрного экспорта", - добавил дипломат.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. С 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца, до 17 июля.