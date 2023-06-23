«Газпром» поставил крест на европейском рынке сбыта

«Газпром» окончательно поставил крест на европейском рынке сбыта в новой долгосрочной программе развития на 2024-2033 годы — компания исключит из системы стратегического планирования целевой показатель «Доля на рынке газа стран европейского региона». Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

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Соответствующую задачу совет директоров поставил председателю правления Алексею Миллеру. Также ему поручили актуализировать целевые показатели «Мощность пика ОЗП (осенне-зимний период — прим. «Ленты.ру») в зоне ЕСГ (единой системы газоснабжения — прим. «Ленты.ру»)» и «Производительность добычного комплекса в зоне ЕСГ в пиковом режиме ОЗП».

28 декабря 2022 года в рамках подведения предварительных итогов года глава «Газпрома» был почти в два раза выше — 185,1 миллиарда кубометров.