Сеть "Вкусвилл" планирует зайти на рынок ДНР

Российская сеть "Вкусвилл" планирует открыть свои магазины на территории Донецкой Народной Республики. Заход ретейлера на рынок ДНР позволит снизить цены на продукты в магазинах, сообщил в эфире местного телеканала "Юнион" председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Мы предварительно провели переговоры с "Вкусвиллом", и они планируют к нам зайти", - сказал Солнцев.

Он добавил, что для снижения магазинных цен на продукты в республике также планируется открыть логистический центр, что должно сократить затраты на логистику и, как следствие, уменьшить стоимость товаров в рознице.

В начале февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что цены на продукты в местных магазинах "оставляют желать лучшего", отметив среди проблем ретейлеров кадровый голод, трудности с логистикой и прекращение льготного кредитования. Он отметил, что власти помогут снизить цены на продукты. Пушилин заверил, что государство будет помогать бизнесу решать все эти задачи, но и предприниматели должны ответственно подходить к ценообразованию. В июне Пушилин сообщил, что цены остаются слишком высокими на несколько продуктов, в том числе мясо, овощи и молочку, и поручил Солнцеву доложить о мерах решения проблемы.