Миллиардер заявил о планах SoftBank захватить мир с помощью ИИ

Миллиардер раскрыл план по захвату мира
Глава технологической и финансовой корпорации SoftBank, японский миллиардер Масаёси Сон заявил о планах «захватить мир» с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Fortune.
«Я сделал много, много ошибок в своих инвестициях в отношении ИИ, некоторые из них смущают меня до сих пор. Но среди многих неудач есть и несколько бутонов, которые расцветут очень скоро. В конце концов, мы будем править миром», — отметил он.
Сон признался, что является поклонником чат-бота с элементами ИИ ChatGPT и считает, что ИИ поможет японской технологической компании справиться с кризисным периодом.
«Я общаюсь с ChatGPT каждый день. Также я общаюсь с основателем OpenAI Сэмом Альтманом почти каждый день», — отметил бизнесмен.
Основатель SoftBank добавил, что теперь корпорация будет вести себя «еще более агрессивно» на рынке.
Сейчас SoftBank готовится к публичному размещению акций британского производителя чипов Arm, который входит в японский холдинг. По версии японского предпринимателя, интерес к производителям чипов резко возрастает благодаря развитию генеративного ИИ.
Arm доминирует на рынке мобильных чипов, и почти каждый чип для смартфонов использует его архитектуру. SoftBank оценивает Arm в $10 млрд.
В середине июня в поддержку технологий ИИ высказался генеральный директор Apple Тим Кук. Он рассказал, как подобные технологии уже используются владельцами гаджетов Apple в повседневной жизни.