«Металлоинвест» Усманова повысит зарплату сотрудников

Компания «Металлоинвест», основанная Алишером Усмановым, повысит доходы сотрудников предприятий в 2023 году на 10%. Об этом сообщил генеральный директор компании Назим Эфендиев, отметив при этом, что повышение произойдет дважды, как и в предыдущие три года, «несмотря на объективно сложную и непредсказуемую рыночную ситуацию».

«Особое внимание при индексации уделяем выравниванию доходов и повышению зарплат низкооплачиваемых категорий персонала и рабочих должностей с высоким уровнем текучести. Наша цель остается неизменной — лидерство в отрасли по уровню доходов сотрудников», — заявил Назим Эфендиев.

В пресс-службе «Металлоинвеста» уточнили, что повышение заплат будет проходить в два этапа: на 6% — с 1 июня, на 4% — с 1 октября. Для этой цели выделено 2,1 млрд рублей.

В зависимости от предприятия, в рамках летнего повышения, 3-5% увеличения будет приходиться на обеспечение гарантированного роста заработных плат, оставшиеся 1-3% — на выравнивание доходов между различными должностями и специальностями, пояснили в ««Металлоинвесте».

Уточняется, что с 1 июня заработная плата вырастет у сотрудников рабочих специальностей, с 1 июля — у линейных руководителей и управленческого звена предприятий.

В 2022 году доходы сотрудников предприятий «Металлоинвеста» были увеличены дважды. Суммарное повышение средней заработной платы по итогам года составило около 8%. Всего за 2020-2022 годы рост среднемесячной заработной платы в компании, в зависимости от предприятия, составил около 20%.

С 2008 года в компании действует типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий «Металлоинвеста» социально-трудовые нормы и гарантии.

Сотрудникам предоставлен один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников.