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Ozon прекратил оформление заказов в южных регионах России

Компания Ozon сообщила о временном ограничении оформления заказов в южных регионах России, передает РИА Новости.

Ozon прекратил оформление заказов в южных регионах России
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Ранее сообщалось о взрыве на нефтебазе в Воронеже и прекращении междугородних автобусных рейсов из города.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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