АТОР: Московские офисы туроператоров будут работать 26 июня
Несмотря на объявленный 26 июня выходной, столичные офисы туроператоров продолжат работу, оставаясь на связи с туристами и агентами. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что отделы бронирования будут работать по обычному графику понедельника.
— При этом часть сотрудников будут выполнять свои функции в дистанционном режиме, — пишет Telegram-канал АТОР.
В свободной продаже не осталось билетов на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Астану и Тбилиси. В то же время прямой перелет в Ереван обойдется в 198 тысяч рублей.
Кроме того, перевозчик «Мультитур» отменил рейсы Москва-Анапа, запланированные на 25 и 26 июня. Пассажирам пообещали вернуть деньги.