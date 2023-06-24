АТОР: Московские офисы туроператоров будут работать 26 июня

Несмотря на объявленный 26 июня выходной, столичные офисы туроператоров продолжат работу, оставаясь на связи с туристами и агентами. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что отделы бронирования будут работать по обычному графику понедельника.

— При этом часть сотрудников будут выполнять свои функции в дистанционном режиме, — пишет Telegram-канал АТОР.

В свободной продаже не осталось билетов на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Астану и Тбилиси. В то же время прямой перелет в Ереван обойдется в 198 тысяч рублей.