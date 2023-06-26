Бренд Puma сменил гендиректора в России

Спортивный бренд Puma 26 мая сменил генерального директора в России. Им стал Мирослав Рыба, который уже возглавлял этот офис в 2010–2020 годах. Об этом «Коммерсантъ».

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По информации издания, до этого больше двух лет он занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic, которое отвечает за развитие компании в Швеции, Норвегии и Финляндии.

Отмечается, что предыдущий гендиректор российского офиса Puma Виктория Пигальская занимала этот пост около четырех месяцев.