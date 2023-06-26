Онлайн-ретейлер Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком: стоимость обратной доставки теперь не будет списываться. Об этом говорится в сообщении компании.
"Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться", - сообщает Wildberries.
Как пояснили ТАСС в компании, ранее покупатель после обнаружения товара с дефектом или ошибочно присланного товара (сообщив об этом менеджеру) должен был дождаться подтверждения брака на складе, что занимало дополнительное время. Теперь, если менеджер ПВЗ делает соответствующую пометку в рабочем интерфейсе, стоимость обратной транспортировки не списывается.
"Онлайн-платформа продолжает улучшать функционал этого сервиса: в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке", - добавили в Wildberries.