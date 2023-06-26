"Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться", - сообщает Wildberries.