Сбер снизит ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки

«Более трех лет прошло с момента запуска ипотеки с господдержкой. Программа поддержала как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации. Почти 600 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья в Сбере. Все это время мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки на новостройки до 3,9 процента годовых в период строительства. Уверены, что это поможет нашим клиентам приобрести жилье на выгодных условиях и снизит финансовую нагрузку на покупателей, которые ожидают завершения строительства и переезда в новую квартиру», — говорит Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка.