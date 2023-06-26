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Reuters: Deutsche Bank уведомил клиентов о пропаже части российских акций

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank проинформировал клиентов об обнаружении нехватки ряда из их российских акций. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Reuters.

Reuters: Deutsche Bank уведомил клиентов о пропаже части российских акций
© globallookpress.com

Уточняется, что эти акции «служат основанием для депозитарных расписок (ДР), выпущенных банком до ситуации на Украине». Они хранились в России в другом депозитарии, уточнило агентство.

В письме банк связал недостачу акций с решением российской стороны об автоматической конвертации ДР в местные акции.

Конвертацию провели без участия или надзора немецкого банка. Так, финансовой организации не удалось сверить акции с депозитарными расписками. Источники утверждают, что это первый крупнейший банк, который официально сообщил держателям депозитарных расписок об отсутствии гарантии полного доступа к принадлежащим им акциям.

Ранее Deutsche Bank принял решение о полном сворачивании бизнеса в РФ. Отмечалось, что процесс был начат еще в 2014 году.

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