Reuters: Deutsche Bank уведомил клиентов о пропаже части российских акций

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank проинформировал клиентов об обнаружении нехватки ряда из их российских акций. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что эти акции «служат основанием для депозитарных расписок (ДР), выпущенных банком до ситуации на Украине». Они хранились в России в другом депозитарии, уточнило агентство.

В письме банк связал недостачу акций с решением российской стороны об автоматической конвертации ДР в местные акции.

Конвертацию провели без участия или надзора немецкого банка. Так, финансовой организации не удалось сверить акции с депозитарными расписками. Источники утверждают, что это первый крупнейший банк, который официально сообщил держателям депозитарных расписок об отсутствии гарантии полного доступа к принадлежащим им акциям.