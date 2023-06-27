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Производство российской электроники столкнулось с нехваткой людей

Предприятия по производству электроники в России столкнулись с кадровым голодом и вынуждены существенно повышать зарплаты, чтобы переманивать людей. Об этом со ссылкой на данные рекрутинговой платформы hh и экспертов пишет «Коммерсантъ».

Руководитель «Промконтракта» Елена Жидкова указывает, что в среднем не хватает около 20 процентов ручных монтажников, 40 процентов операторов линии поверхностного монтажа и 60 процентов управляющих производством. Из-за этого средняя зарплата сотрудников за год увеличилась на 20-30 процентов и продолжает расти.

По оценкам hh, операторам линии поверхностного монтажа предлагают до 60 тысяч рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее, а управляющим — до 130 тысяч рублей, плюс четыре процента. При этом общее количество вакансий на должность оператора выросло на 23 процента, а на должность управляющего — на 89 процентов.

Директор поставщика оборудования для производства печатных плат «Глобал Микроэлектроника» Аркадий Гылов рассказал, что дефицит кадров отмечают все производства по сбору электроники в России. В некоторых случаях компании готовы перевозить специалистов из одного конца страны в другой, предлагая больший оклад и снимая им квартиры.

Руководитель комитета контрактного производства Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Георгий Левин считает, что проблема сохранится до тех пор, пока учебные заведения не начнут выпускать достаточное количество специалистов.

В России начала дорожать электроника

Полтора месяца назад российские производители электроники пожаловались правительству на качество подготовки специалистов для отрасли. Оно попросили улучшить процесс и увеличить сроки обучения на год, поскольку сейчас выпускники оказываются не готовы к работе.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков назвал дефицит кадров главной проблемой в российской экономике, более серьезной, чем санкционное давление. Вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что в последние 15 лет отмечался устойчивый уход сотрудников из производственного сектора.

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