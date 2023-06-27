Новый гипермаркет OBI построят на месте сгоревшего рынка в Подмосковье

Холдинг «Синдика» готовится к возведению нового гипермаркета OBI на месте сгоревшего рынка в Подмосковье. Реализовать инициативу компания планирует к 2025 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на саму фирму.

Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей. Строительство объекта будет осуществляться в Мякинино, на 65-м км МКАД. Его площадь составит 30 тыс. кв. м.

Гипермаркет появится на месте сгоревшего строительного рынка, принадлежавшего холдингу. Пожар произошел в 2017 году.

Ожидается, что магазин заменит сгоревший в декабре 2022 года гипермаркет в Химках. По словам экспертов рынка, у OBI происходит трансформация бизнеса в РФ. Они указали на усиление компанией компетенции в категориях товаров для дома и сада.

Также компания приступила к работе с частью бывших поставщиков мебели IKEA. Это, как уточняется, необходимо для расширения ассортимента.