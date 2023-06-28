Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России привел к прекращению экспорта ряда китайских компаний в РФ. Об этом сообщает Reuters.

«После того, как в пятницу стало известно о мятеже, владельцы бизнеса на юге Китая начали лихорадочно призывать заводы прекратить поставки товаров в Россию», — сообщает агентство.

По словам главы торговой ассоциации провинции Фуцзянь Шэнь Мухуи, входящие в ассоциацию экспортеры автозапчастей, автомобилей и одежды испытывают замешательство из-за неопределенности. Какие компании прекратили экспорт в Россию — не сообщается.

Ранее президент США Байден заявил о «колоссальных» проблемах Китая.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости».

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину.