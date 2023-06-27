Суд начал процедуру банкротства сети «Связной»

Арбитражный суд Москвы 27 июня приступил к первому этапу процедуры банкротства российского сотового ретейлера «Связной», сообщает РИА Новости. По собственному заявлению сети, в ее отношении введена процедура наблюдения.

В суде пояснили, что такое обращение было мотивировано тем, что обязательства должника превышают его активы в несколько раз. Помимо этого стало известно о подаче компанией заявления об обеспечительных мерах в виде ареста собственного имущества. Однако на заседании 27 июня его не рассматривали. Временным управляющим был утвержден Антон Сычев из союза арбитражных управляющих «Авангард».

4 марта в тот же суд заявление о банкротстве «Связного» подал мордовский предприниматель Петр Колотилин, которому сеть задолжала арендную плату. Спустя три дня, 7 марта, ретейлер сам потребовал признать себя банкротом. Позднее производство по заявлению Колотилина было прекращено.