В Бельгии впервые разрешили разблокировать активы банка РФ

Министерство финансов Бельгии предоставило возможность одному российскому банку и его топ-менеджеру разблокировать активы в международном депозитарии Euroclear. Это средства от погашения еврооблигаций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на коллегию адвокатов Delcredere.

О каком банке идет речь, не сообщается. При этом компания подчеркнула, что финансовая организация входит в топ-100 банков государства. Сумма разблокированных активов - 10 миллионов долларов.

По словам соруководителя санкционной практики Delcredere Андрея Тимчука, регулятором впервые удовлетворяется заявление на разблокировку активов как в отношении самого заявителя (банка), так и в отношении третьего лица (топ-менеджера банка). Стоит отметить, что у сотрудника организации не было права на постоянное проживание в Европе.

Добиться разморозки ценных бумаг сложнее, чем денежных средств, отмечают специалисты. В компании «Финам» указали на увеличение шансов получить положительное решение при условии, что местом для перевода активов числится европейский депозитарий или банк. Вместе с тем, по мнению советника практики банковского и финансового права Stonebridge Legal Павла Кутового, не следует ожидать быстрого возвращения замороженных средств.