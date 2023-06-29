В Сбере рассказали о количестве пользователей сервиса SberPay

«Для этого пользователю в разделе SberPay оплата телефоном мобильного приложения СберБанк Онлайн нужно включить настройку оплаты без разблокировки и выбрать сумму лимита одной операции – от 100 до 1000 рублей. При покупке на сумму меньше лимита, достаточно просто активировать экран телефона и поднести его к терминалу – и оплата пройдет в одно касание», — говорится в сообщении.