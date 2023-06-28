Названы самые пострадавшие от налога на сверхприбыль отрасли

Если взять 50 крупнейших плательщиков налога на сверхприбыль (windfall tax), то 20 процентов от общей суммы перечислят предприятия по добыче твердых полезных ископаемых (ТПИ), 19 процентов — производители удобрений, а 13 процентов — металлурги. Такие цифры в рамках пленарного заседания Госдумы назвал замминистра финансов России Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

Меньше пострадали предприятия оптовой и розничной торговли (12 процентов) и банковская сфера (девять процентов). На нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающую промышленность и логистику придется порядка пяти процентов, а остальные плательщики отвечают менее чем за процент от всех выплат.

28 июня Госдума приняла законопроект о налоге на сверхприбыль в первом чтении. Ожидается, что бюджет дополнительно получит около 300 миллиардов рублей.

Ранее Сазанов не исключил, что налог на сверхприбыль могут применить еще не раз, если возникнет необходимость финансировать дефицит бюджета и в какой-то отрасли появятся сверхдоходы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время обсуждения повторного windfall tax не ведется.