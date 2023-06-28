Назван самый дорогой бренд среди ретейлеров в мире

Amazon по-прежнему остается самым дорогим розничным брендом в мире, пишет пресс-служба Brand Finance на официальном сайте консалтинговой компании.

В пресс-службе пояснили, что по оценкам экспертов его стоимость составляет $299,3 млрд.

В пятерку самых дорогих брендов также вошли Walmart, The Home Depot, Costco, Lowe’s, отметили в Brand Finance.

Стоимость ретейлера значительно выросла после начала пандемии, уточнили в пресс-службе. В настоящее время она более чем вдвое превышает стоимость бренда Walmart ($113,8 млрд).