Назван самый дорогой бренд среди ретейлеров в мире

Brand Finance назвал Amazon самым дорогим брендом среди ретейлеров в мире
Amazon по-прежнему остается самым дорогим розничным брендом в мире, пишет пресс-служба Brand Finance на официальном сайте консалтинговой компании.
В пресс-службе пояснили, что по оценкам экспертов его стоимость составляет $299,3 млрд.
В пятерку самых дорогих брендов также вошли Walmart, The Home Depot, Costco, Lowe’s, отметили в Brand Finance.
Стоимость ретейлера значительно выросла после начала пандемии, уточнили в пресс-службе. В настоящее время она более чем вдвое превышает стоимость бренда Walmart ($113,8 млрд).
Директор Brand Finance Ричард Хей пояснил, что первое место Amazon в списке обусловлено постоянным стремлением бренда к клиентоориентированным инновациям, а также тем, что компания бросила вызов традиционным бизнес-моделям и пересмотрела их.