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Brand Finance назвал Amazon самым дорогим брендом среди ретейлеров в мире

Amazon по-прежнему остается самым дорогим розничным брендом в мире, пишет пресс-служба Brand Finance на официальном сайте консалтинговой компании.

Назван самый дорогой бренд среди ретейлеров в мире
© globallookpress.com

В пресс-службе пояснили, что по оценкам экспертов его стоимость составляет $299,3 млрд.

В пятерку самых дорогих брендов также вошли Walmart, The Home Depot, Costco, Lowe’s, отметили в Brand Finance.

Стоимость ретейлера значительно выросла после начала пандемии, уточнили в пресс-службе. В настоящее время она более чем вдвое превышает стоимость бренда Walmart ($113,8 млрд).

Директор Brand Finance Ричард Хей пояснил, что первое место Amazon в списке обусловлено постоянным стремлением бренда к клиентоориентированным инновациям, а также тем, что компания бросила вызов традиционным бизнес-моделям и пересмотрела их.

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