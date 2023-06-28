«Магнит» выкупит до 30% своих акций у иностранцев

Российский ретейлер «Магнит» увеличивает объем выкупа акций у иностранных инвесторов до 30,37 млн акций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что размер тендерного предложения будет увеличен с 10,191 млн до 30,37 млн акций (до 29,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении ценных бумаг).

Решение об увеличении объема выкупа, пояснили сотрудники ретейлера, обусловлено тем, что акционеры проявили к ценным бумагам существенный интерес, который оказался даже выше, чем предсказывали аналитики.

По данным агентства, предложение «Магнита» адресовано в первую очередь иностранным инвесторам, бумаги которых фактически заблокированы в рамках санкций.